Главврач НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина Алексей Бутенко в эфире телеканала Россия 24 сообщил, что признаков инфекционных заболеваний у пациентов отделения химиотерапии на сегодняшний день нет.

Главврач НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина Алексей Бутенко в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что признаков инфекционных заболеваний у пациентов отделения химиотерапии на сегодняшний день нет.При этом он отметил, что у них будут взяты тесты на коронавирус, и если результаты будут отрицательными, то карантин завершится через неделю.Ранее сообщалось, что у сотрудника химиотерапевтического отделения Центра Блохина тест на коронавирус оказался положительным.Бутенко уточнил, что шесть пациентов, с которыми контактировал врач, находятся в удовлетворительном состоянии, но они помещены в особые карантинные условия.