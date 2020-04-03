Наиля Аскер-заде в документальном фильме Опасный вирус расскажет, как борются с коронавирусом в нашей стране. Журналистке удалось попасть в одно из самых засекреченных мест в России - новосибирский научный центр Вектор, где идет работа над разработкой вакцины от COVID-19.

Коронавирусная инфекция COVID-19 вот уже несколько месяцев – главная тема во всем мире. Число заразившихся уже перевалило за миллион. ВОЗ признала ситуацию пандемией.Наиля Аскер-заде в своем новом документальном фильме "Опасный вирус" расскажет, как борются с коронавирусом в нашей стране. Героями передачи стали представители ВОЗ и глава российского Роспотребнадзора, ученые и эксперты, которые были в Китае в разгар эпидемии, и пациент, который сумел победить коронавирус.Журналистке удалось попасть в одно из самых засекреченных мест в России - новосибирский научный центр "Вектор", где хранятся самые опасные вирусы на планете (Эболы и черной оспы). Зрители смогут увидеть, как в "Векторе" идет работа над разработкой вакцины от COVID-19. Эти уникальные кадры будут показаны впервые!Фильм "Опасный вирус" поможет лучше разобраться в причинах появления нового коронавируса и понять, каковы перспективы человечества в борьбе с этой опасной инфекцией.Смотрите фильм Наили Аскер-заде в субботу, 4 апреля, в 20:40 на телеканале "Россия 1".