Страны ОПЕК совместно с Россией, Казахстаном и Азербайджаном работают над соглашением о беспрецедентном сокращении добычи, эквивалентном примерно 10% мировых поставок, сообщило Reuters.

Страны ОПЕК совместно с Россией, Казахстаном и Азербайджаном работают над соглашением о беспрецедентном сокращении добычи, эквивалентном примерно 10% мировых поставок, сообщило Reuters.Ограничения могут достигнуть 6 миллионов баррелей в сутки, сообщило The Wall Street Journal. Как уточнили в министерстве энергетики Азербайджана, встреча министров нефтедобывающих стран ОПЕК+ запланирована на понедельник, 6 апреля, но точные данные о квотах добычи и распределении сокращений производства по-прежнему неясны.На этой новости цены на нефть подскочили на 16%, а баррель европейского сорта Brent приблизился к $35 за баррель согласно данным торгов."Цены на нефть марки Brent подскочили на 16% на фоне надежд на сокращение производства", — отмечается в комментарии межконтинентальной биржи ICE в Лондоне.Сейчас на рынке избыток нефти оценивается в 15 миллионов баррелей, а к середине апреля вырастет до 20 миллионов баррелей. Избыток предложения давит на цены, снизив стоимость нефти в 2 раза с 6 марта 2020 года, когда Саудовская Аравия начала ценовую войну и анонсировала увеличение добычи.Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителями российских нефтяных компаний для обсуждения ситуации на энергетических рынках.Сегодня, в пятницу 3 апреля, президент США Дональд Трамп также встретится с руководителями нефтяных компаний в Белом доме, чтобы обсудить исторический спад цен на нефть, угрожающий их бизнесу и вызванный вспышкой коронавируса и ценовой войной Саудовской Аравии.Администрация США может предложить меры поддержки отрасли, как пережить кризис, включая отказ от роялти, которые буровики должны платить за нефть, добываемую на федеральных землях, или установление импортного тарифа на иностранную сырую нефть согласно источникам, знакомым с этим вопросом.Днем ранее Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу в рамках ОПЕК+ на 10-15 миллионов баррелей в сутки.Трамп заявил на пресс-конференции, что не пошел на уступки Саудовской Аравии или России и не согласился на сокращение производства в США. Американский чиновник заявил агентству Reuters, что падение цен уже заставило нефтяников сократить добычу в США.