Злоумышленница, выбрав момент, когда пожилая женщина вышла из комнаты за документами, взяла лежащие на столе деньги и хотела скрыться…

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств у пожилой москвички путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Летом прошлого года в полицию поступило заявление от 89-летней москвички. Женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная, которая представилась социальным работником. Незнакомка рассказала о необходимости переписать имеющиеся в наличии у пенсионерки денежные средства якобы для предстоящего обмена денег и попросила все приготовить к ее приходу. Через некоторое время женщина пришла к заявительнице и, выбрав момент, когда последняя вышла из комнаты за документами, взяла лежащие на столе деньги и хотела покинуть помещение. Однако хозяйка квартиры увидела это и попросила вернуть сбережения, но злоумышленница все равно скрылась. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемую – 34-летнюю жительницу Подмосковья. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60