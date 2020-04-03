Данные на 3 апреля по числу заболевших коронавирусом COVID-19: за сутки выявлен 601 новый случай заражения в 32 российских регионах. Общее число заболевших перевалило за четыре тысячи человек, отметили в оперативном штабе противодействия распространения коронавируса. Теперь заболевшие есть в 78 из 85 субъектах Российской Федерации.

Данные на 3 апреля по числу заболевших коронавирусом COVID-19: за сутки выявлен 601 новый случай заражения в 32 российских регионах. Общее число заболевших перевалило за четыре тысячи человек, отметили в оперативном штабе противодействия распространения коронавируса. Теперь заболевшие есть в 78 из 85 субъектах Российской Федерации.Общее число заражений коронавирусной инфекцией по стране – 4 тысячи 149 человек, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Наибольший прирост выявленных заболеваний по-прежнему отмечается в Москве. На утро 3 апреля в российской столице выявлено 448 новых пациентов. Затем по приросту лидируют Подмосковье – 34 новых подтвержденных случая коронавируса, а также Кубань. В Краснодарском крае 17 новых пациентов.Жертв коронавирусной инфекции в России сейчас 34 человека. Хорошая новость: 281 пациент излечились, они выписаны из больниц.Президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим в стране до 30 апреля включительно. Ограничительные меры позволят снизить распространение коронавируса, а, следовательно, спасти чьи-то жизни.Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по проведении уборки дома. При этом рекомендации разные, если в доме все здоровы, и если в квартире есть заболевшие.