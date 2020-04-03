Российское представительство смартфонного бренда Oppo объявило цены двух новинок, которые появятся в продаже в первой половине апреля — Reno3 и Reno3 Pro. Аппараты будут стоить в отечественной рознице 29 990 и 49 990 рублей, соответственно.

Российское представительство смартфонного бренда Oppo объявило цены двух новинок, которые появятся в продаже в первой половине апреля - Reno3 и Reno3 Pro. Аппараты будут стоить в отечественной рознице 29 990 и 49 990 рублей, соответственно. Похоже, на цены повлияло как ослабление рубля, так и высокая оценка производителем фотовозможностей своих новинок.Более дорогой (и изящный - толщина 7,7 мм) из смартфонов, Reno3 Pro, оснащается заметно изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц, стереодинамиками, а также процессором Qualcomm Snapdragon 765G. Это чип среднего уровня (чуть более 300 тысяч баллов в AnTuTu против 450 - 500 и более тысяч у актуальных флагманов). Хотя два высокопроизводительных ядра ARM Cortex A76 у него те же, что и у прошлогоднего топового Snapdragon 855, частоты у них меньше (2,4 и 2,2 ГГц), остальные шесть ядер - "экономичные" A55, а графика (Adreno 620) менее мощная. В то же время, используемый в чипе нейросопроцессор Hexagon 696 (от него зависят, в том числе, возможности "вычислительной фотографии") - более продвинутый.Reno3 ProReno 3 работает на процессоре MediaTek P90 с выделенным нейросопроцессором и получил плоский 6,4-дюймовый экран. Оба аппарата оснащаются вполне флагманскими объемами оперативной и встроенной памяти: 12/256 ГБ у Reno3 Pro и 8/128 у Reno3. Емкость аккумуляторов также совпадает - 4025 мАч, однако более дорогая модель поддерживает 30-ваттную скоростную зарядку, а младшая — только 20-ваттную.Reno3Производитель оправдывает достаточно высокую цену широкими фотовозможностями устройств. Reno3 Pro оснащен четырехмодульной камерой: основная камера (48 Мп, Sony IMX586), широкоугольный объектив (8 Мп), телеобъектив (13 Мп) и датчик глубины для качественных портретов (2 Мп). Смартфон обладает 20х цифровым и 5х гибридным зумом, режимом Ultra Dark Mode и лучше предшественников стабилизирует видео при съемке "с рук" или во время ходьбы.Reno3 также получил 4 камеры с основным модулем 48 Мп и аналогичными линзами и параметрами зума, как у Reno3 Pro. При этом модуль камеры покрыт сапфировым стеклом для защиты от царапин. Выделяется более доступная модель 44-мегапиксельной фронталкой с ночным режимом и режимом боке при съемке видео (у Reno3 Pro фронталка 32-мегапиксельная).Reno3 и Reno3 Pro поступят в продажу в России 3 и 10 апреля, соответственно. При покупке в официальном интернет-магазине Oppo в подарок к младшей модели дадут портативный аккумулятор на 10 000 мАч, а к старшей - беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением Oppo Enco Q1.