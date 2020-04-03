Популярный сервис бронирования провел опрос в соцсетях ко Дню смеха. Пользователи проголосовали за самые смешные названия рек в России, передает ГТРК Оренбург.

Популярный сервис бронирования провел опрос в соцсетях ко Дню смеха. Пользователи проголосовали за самые смешные названия рек в России, передает ГТРК "Оренбург".В лидерах — река Кокаиновые горы в Прикамье и Колбасинова щель на Кубани. Их выбрало 27,94 и 25 процентов туристов. На третьем месте рейтинга самых веселых названий рек — Сикася в Башкортостане с результатом 10,78 процента голосов.По данным Tvil.ru, путешественников также рассмешили такие названия рек, как Блява в Оренбуржье, Кундрючья на Дону, Явонь в Новгородской области, Нюхаловка в Омской области, Звероножка в Подмосковье, Сучек в Тверской области и Пах в Кировской области.