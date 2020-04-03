Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери Умиление для избавления от пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время образ привезен в Елоховский собор для проведения утрени праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для избавления от пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время образ привезен в Елоховский собор для проведения утрени праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.Икона "Умиление", как гласит предание, была обретена в саровских лесах преподобным Серафимом Саровским. Иеромонах молился перед данным образом.Патриарх Кирилл обратился к россиянам в связи с коронавирусом. Глава Русской православной церкви призвал верующих смиренно отнестись к введенным ограничительным мерам ради сохранения жизни и здоровья ближних.Предстоятель Церкви попросил терпеливо перенести посетившую нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий Господь изменит ее на радость встречи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением. Об этом сообщается в послании Патриарха Кирилла, размещенном на сайте РПЦ.Предстоятель Церкви призвал в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает силы ради прекращения морового поветрия, а также трудится ради жизнеобеспечения городов и сел страны.Ранее Патриарх Кирилл призвал верующих пока воздержаться от посещений церквей и храмов. По его словам, такая мера позволит обезопасить себя во время пандемии коронавируса.