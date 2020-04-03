В четверг выход из продуктового магазина в Уфе заблокировал мужчина, представившийся патрульным, старшим сержантом радиационно-биологическо-химических войск. Покупатели сняли инцидент на видео.

В четверг выход из продуктового магазина в Октябрьском заблокировал мужчина, представившийся патрульным Петруней, старшим сержантом радиационно-биологическо-химических войск.Инцидент произошел 2 апреля в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Социалистической."Я никого не выпущу! — сообщил решительный мужчина. — Я хочу, чтобы мои дети были!" По его словам, документы, предоставляющие ему такие полномочия, хранятся у него в электронном виде в телефоне, однако даже их изображение "патрульный" не смог продемонстрировать.Вскоре приехали полицейские, прервали речь лже-военного, угрожавшего покупателям штрафами и арестами, скрутили его и увезли в участок.