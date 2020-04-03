С 3 апреля передвигаться по Сочи можно только по спецпропуску. Пропуска на передвижение по городу получат медики, сотрудники предприятий сферы ЖКХ, СМИ, фармацевты, производители и продавцы товаров первой необходимости.

С 3 апреля перемещаться по Сочи можно только по спецпропуску. Пропуска на передвижение по городу получат медики, сотрудники предприятий сферы ЖКХ, СМИ, фармацевты, производители и продавцы товаров первой необходимости.Пропуска выдают руководители организаций, обеспечивающие жизнедеятельность курорта. На нем должна быть печать и подпись курирующих отрасли руководителей администрации города.Вместе с тем, мобильные отряды самоконтроля за минувшие сутки выявили более 400 жителей, которые проигнорировали режим карантина. Кроме того, проверены 1364 магазина и отеля. Там выявлено 12 нарушений.Как передают "Вести Сочи", деятельность этих объектов прекращена, информация поступила в Роспотребнадзор. Владельцы точек привлечены к административной ответственности. Перемещение по городу разрешено только в крайней необходимости, в том числе для похода в ближайший магазин, в аптеку, выгула собаки и выноса мусора. Также разрешается отвезти пожилым родственникам продукты и лекарства.Напомним, за нарушение карантина для граждан предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч. Если действия оказались связаны с гибелью людей, штраф достигает миллиона рублей.