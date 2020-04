Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по предложению Саудовской Аравии начала подготовку к переговорам стран-участников сделки ОПЕК+.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по предложению Саудовской Аравии начала подготовку к переговорам стран-участников сделки ОПЕК+."Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу", — сообщил ТАСС источник, принимающий участие в подготовительном процессе.Встреча ОПЕК+ пройдет в понедельник 6 апреля в формате видеоконференции с участием министров стран альянса, сообщается на сайте Министерства энергетики Азербайджана."Азербайджан был приглашен на встречу министров ОПЕК и министров, не входящих в ОПЕК, чтобы провести 6 апреля видеоконференцию по стабилизации рынка нефти. Во встрече примут участие министры ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, и будет обсуждаться новая "Декларация о сотрудничестве". Следует отметить, что эта встреча проводится по приглашению Королевства Саудовская Аравия после переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа", — заявили в Минэнерго Азербайджана.6 марта альянс ОПЕК+ приостановил работу, после того как Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти из-за нежелания России поддержать сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки.Саудовская Аравия накануне вечером, 2 апреля, выступила с официальным заявлением о необходимости срочной встречи участников ОПЕК+ для обсуждения ситуации на рынке нефти.Саудиты выступили с предложением о встречи ОПЕК+ после заявлений президента США Дональда Трампа о разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии.Трамп в "Твиттере" заявил, что ожидает от России и Саудовской Аравии совместного снижения добычи нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки и, возможно, гораздо больше — на 15 миллионов баррелей. "Только что поговорил с моим другом — наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 миллионов баррелей, и возможно, существенно больше, и если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли", — написал Трамп.Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020О разговоре с Трампом сообщила и Саудовская Аравия."Наследный принц, заместитель председателя правительства и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ряд взаимно интересующих тем, главной из которых стало состояние мирового энергетического рынка", — сообщило саудовское государственное информагентство SPA.В Кремле опровергли разговор президента России с наследным принцем Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговора не было.Россия пока не собирается повышать нефтедобычу в условиях перепроизводства сырья и не обсуждает рынок нефти с Саудовской Аравией, сообщил Reuters министр энергетики России Александр Новак.В марте Россия добывала 11,29 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия – основной партнер России по истекшему 1 апреля соглашению ОПЕК+ стран, участвовавших в сокращении добычи ради стабильных цен.1 апреля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонную беседу, в которой выразили обеспокоенность ситуацией на рынке нефти.Еще до 1 апреля Саудовская Аравия забросала европейских покупателей нефти предложениями о поставках со значительными скидками. С 1 апреля королевство увеличило предложение на рынке до максимально возможных 12,3 миллиона баррелей, из которых 300 тысяч предложено из запасов в нефтехранилищах.Из-за коронавируса и карантина в странах на мировом рынке появился избыток нефти в 15-20 миллионов баррелей нефти, а цены упали более чем в 2 раза по сравнению с теми, что были до объявления пандемии и массовых карантинных ограничений.