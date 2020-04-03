В пятницу, 3 апреля, представители английской премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL), клубов и ассоциаций футболистов и тренеров провели видеоконференцию, на которой подробно обсудили, как реагировать на пандемию.

В пятницу, 3 апреля, представители английской премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL), клубов и ассоциаций футболистов и тренеров провели видеоконференцию, на которой подробно обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19."Первоочередная задача – содействие здоровью и благополучию нации и наших сообществ, включая игроков, тренеров, менеджеров, персонал клуба и болельщиков, – говорится на официальном сайте АПЛ.Сообщается, что ни один из футбольных турниров страны не возобновит свою работу в начале мая: "Сезон-2019/20 продолжится только тогда, когда это будет безопасно". Изначально АПЛ была приостановлена до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля.Также на заседании были рассмотрены финансовые последствия для лиг и клубов. Так, например, футболистам будет предложено сокращение зарплат на 30% на время карантина.Единогласно было принято решение направить 125 миллионов фунтов стерлингов на поддержку клубов Английской футбольной лиги и Национальной лиги, у которых возникли финансовые трудности.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся – более миллиона человек, из которых 55 тысяч скончались.