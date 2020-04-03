Первая смерть пациента от вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в Приморье. Печальную новость сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В видеообращении он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Первая смерть пациента от вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в Приморье. Печальную новость сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В видеообращении он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.Олег Кожемяко отметил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. 52-летний мужчина с пневмонией проходил лечение с 23 марта. В Приморье сейчас зафиксированы семь случаев заражения COVID-19. Два человека уже выздоровели и выписаны из больницы.31 марта в Приморском крае введен режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить из дома. Исключение – поход за продуктами или лекарствами, выгул домашних животных, поход на работу или обращение за медпомощью.Все прибывающие в Приморье пассажиры зарубежных рейсов должны на две недели отправляться под наблюдение медиков в обсерваторы.Министерство цифрового развития Приморья разрабатывает систему цифровых пропусков и учета работающих на непрерывных производствах. К таким предприятиям относятся порты, транспортные и дорожные организации, медучреждения и ряд других. Информация о работниках будет внесена в базу данных, которая доступна сотрудниками полиции и Росгвардии.На 2 апреля в России было отмечен 771 новый случай заражения коронавирусом. Всего диагноз подтвержден у 3 тысяч 548 пациентов. 235 человек вылечены от коронавируса, 30 – умерли.Президент России Владимир Путин предложил для борьбы с эпидемией коронавируса ввести нерабочий режим в стране до 30 апреля включительно.