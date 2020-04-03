Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, как будут обстоять дела с продленными нерабочими днями. По его словам, у губернаторов есть право самим решать, насколько жестким или гибким будет этот режим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, как будут обстоять дела с продленными нерабочими днями. По его словам, у губернаторов есть право самим решать, насколько жестким или гибким будет этот режим. При этом их действия будут координироваться с комиссией правительства.В Кремле отметили, что главам регионов виднее, в какой степени следует реализовывать поручения Владимира Путина, чтобы обеспечивать экономическую активность, при этом не создавая угрозы для здоровья жизни и людей, сообщает РИА Новости.Ранее в четверг, 2 апреля, глава государства выступил со вторым обращениям к россиянам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Владимир Путин сообщил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы продлеваются до 30 апреля.Главы регионов должны сами определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению пандемии.