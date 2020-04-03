Кремлю известны разные сценарии изменения обстановки в экономике в связи с пандемией коронавируса, включая самые пессимистические, и меры поддержки последуют исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремлю известны разные сценарии изменения обстановки в экономике в связи с пандемией коронавируса, включая самые пессимистические, и меры поддержки последуют исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Экономисты озвучивают самые разные сценарии. Обстановка, действительно, непростая, беспрецедентная, отметил Песков, сообщает "Интерфакс". Правительство ежечасно отслеживает обстановку. И в зависимости от развития обстановки власти принимают меры поддержки.В Кремле рассчитывают, что на днях в полной мере заработает система выдачи льготных кредитов предприятиям. Предприниматели могут воспользоваться другими мерами поддержки, которые озвучены правительством.На прошлой неделе принят пакет мер по поддержке бизнеса. Сейчас необходимо понять, насколько успешны эти меры, заключил Песков.