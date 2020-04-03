В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Тем самым он опроверг заявление американского президента Дональда Трампа, которым он поделился в своем аккаунте в Twitter, что наследный принц общался по телефону с Путиным.Трамп подчеркнул, что ожидает, что и Россия и Саудовская Аравия будут сокращать добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей, подчеркнув, что это если это произойдет, будет "великолепно для нефтегазовой отрасли".