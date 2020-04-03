В Тверской области полицеские и сотрудники МВД России ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает ГТРК Тверь.

В Тверской области полицейские и сотрудники МВД России ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает ГТРК "Тверь".В рамках спецоперации в одном из зданий было обнаружено более 1 кг мефедрона и 2,4 тысячи литров реактивов. Оперативники задержали двух предполагаемых организаторов противозаконной деятельности. Также изъяли оборудование, использовавшиеся для изготовления наркотиков, в том числе реактор и установку для химического синтеза."По этому факту СК возбудил уголовное дело по статьям 228.1 и 30 УК РФ. Фигуранты в настоящий момент заключены под стражу. Расследование будет продолжено", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.