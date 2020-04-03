Развивающиеся рынки оказались аутсайдерами по итогам I квартала. Инвесторы продавали все, что только можно было продать, и emerging markets в первую очередь. Желающих покупать подешевевшие активы нет.

Развивающиеся рынки оказались аутсайдерами по итогам I квартала. Инвесторы продавали все, что только можно было продать, и emerging markets в первую очередь.Обвал цен на сырье лишь усилил распродажи, поскольку многие развивающиеся экономики очень сильно зависят от цен на энергоносители и промышленные металлы.Кроме того, многие страны имеют достаточно большие долларовые долги, а девальвация национальных валют сделал долговое бремя крайне тяжелым.Неудивительно, что ряд ведущих мировых инвесторов и стратегов, в том числе в Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Franklin Templeton, рекомендуют клиентам воздержаться от покупки активов на падении. Они опасаются, что коронавирус может разорить такие страны, как Индия, ЮАР и Бразилия, где эпидемия только начинает набирать обороты, пишет агентство Bloomberg."Рынки не учитывают, что катастрофическая рецессия будет сопровождаться массовыми дефолтами, — говорит Рикардо Хаусманн, экономист Гарвардского университета. — Как ни ужасно это звучит, но ситуация в развитых странах, вероятно, будет значительно более благоприятной, чем то, с чем предстоит столкнуться развивающимся государствам. Не только с точки зрения заболеваний, но и с точки зрения разрушительных экономических последствий".Стоит добавить, что Россия на этом фоне выглядит наименее уязвимо. Да, зависимость от нефтяного рынка очень высокая, однако долговая нагрузка невелика, а запас резервов, накопленный в последние годы, внушает инвесторам оптимизм.Возможно, именно поэтому облигации федерального займа уже отыграли большую часть потерь, а фондовые индексы в последнее время демонстрируют устойчивость к внешним колебаниям.