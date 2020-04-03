У главврача инфекционной больницы N40 в Коммунарке Дениса Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, самочувствие нормальное. Он рвется на работу, отметил гендиректор Национального медико-хирургического центра (НМЦХ) имени Н.И. Пирогова Олег Карпов.

У главврача инфекционной больницы N40 в Коммунарке Дениса Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, самочувствие нормальное. Он рвется на работу, отметил гендиректор Национального медико-хирургического центра (НМЦХ) имени Н.И. Пирогова Олег Карпов. Пока Проценко в самоизоляции, но руководит клиникой и консультирует дистанционно.24 марта больницу в Коммунарке посещали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Они общались с Проценко, который показывал им, как работает больница, какие условия созданы для пациентов в палатах. Владимир Путин даже облачился в противоэпидемический костюм и навестил одного из пациентов, напоминает ТАСС. Но 31 марта анализ на коронавирус у Проценко дал положительный результат.На 11 часов 3 апреля был выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом в России против 771 новых выявленных случаев сутками ранее. Всего в России отмечается 4 тысячи 149 случаев заражения. 34 человека скончались от осложнений коронавирусной инфекции, 281 человек выписаны из больниц после лечения.Наибольшая доля заболевших приходится на российскую столицу. В Москве официально подтверждены 2 тысячи 923 случая заболевания коронавирусом. Далее с большим отрывом следуют Подмосковье – 211 пациентов, Санкт-Петербург – 156, Коми – 56, Ленинградская область – 41, по 39 заболевших в Краснодарском крае и Свердловской области, в Бурятии 31 пациент с коронавирусом. В остальных регионах заболевших менее трех десятков человек, а в семи их пока нет вообще.Президент Владимир Путин подписал 2 апреля указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Это сделано для того, чтобы максимально снизить контакты между людьми во избежание передачи коронавируса.Всего в мире коронавирус диагностировал более чем у миллиона человек. Из миллиона 33 тысяч заболевших более 54 тысяч пациентов скончались. Более 218 тысяч человек выздоровели.В лидеры по инфицированию населения выбились Соединенные Штаты. Здесь более 245 тысяч заболевших. Затем следуют Испания и Италия – более 117 и 115 тысяч соответственно. Германия с 85 тысячами заболевших обогнала Китай, где вспышка заболевания коронавирусом была отмечена еще в декабре 2019 года.