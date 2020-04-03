Выявлен очередной факт нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

14 марта текущего года на одной из улиц города Собинка инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Собинскому району был остановлен автомобиль "ВАЗ-2112" под управлением 21-летнего местного жителя.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Также было установлено, что ранее молодой человек уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Отделением дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Напоминаем, что водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. Повторным нарушение считается в том случае, если с момента истечения предыдущего наказания прошло не более года.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.