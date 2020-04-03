В оперативном штабе Москвы сообщили, что жители города могут поехать в другой район в случае серьезной необходимости.

Сотрудники правоохранительных органов могут останавливать москвичей на личных автомобилях для уточнения цели поездки, при этом у граждан должен быть с собой документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - сообщили в штабе.Как отмечается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, на своей машине или такси также можно доехать "до соседнего гипермаркета".В четверг мэр столицы продлил все введенные в городе из-за коронавируса ограничения до 1 мая. Пропускной режим в Москве вводить пока не планируется. Ограничения были продлены и в Московской области.Из российских регионов в Москве и Подмосковье сложилась самая сложная ситуация из-за распространения коронавируса. На столицу на данный момент приходятся две трети случаев заражения - почти 2,5 тысячи. В области менее 200 заразившихся, но она занимает по этому показателю второе место в стране.В четверг президент РФ Владимир Путин объявил о продлении до мая нерабочих дней, объявленных из-за пандемии. При этом он предоставил регионам право определять жесткость мер по борьбе с коронавирусом, в том числе вводить ограничения на перемещение граждан и транспорта.