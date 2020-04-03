На Кубани официально подтверждены 22 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов уже выздоровели, их выписали домой. 41 житель края получил предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

На Кубани официально подтверждены 22 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов уже выздоровели, их выписали домой. По данным оперативного штаба, в общем сложности в краевые больницы обратились 555 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 106 — дети. В стационаре сейчас 239 человек, в том числе 79 детей. Под наблюдением врачей в поликлиниках находятся более 4,7 тысячи человек, передает ГТРК "Кубань".Всего в регионе провели 12 тысяч 344 лабораторных исследования. 41 житель края получил предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Также из краснодарского обсерватора по предписанию Роспотребнадзора выписали маму с ребенком, 6 челове еще остаются под наблюдением. Еще 53 находятся в изолированном пункте в Сочи. Все они — в удовлетворительном состоянии.