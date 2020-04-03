Полузащитник футбольного клуба Монако Александр Головин вернулся на родину в Россию и находится на карантине в Кемеровской области, об этом рассказал первый тренер футболиста Александр Плясунов.

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вернулся на родину в Россию и находится на карантине в Кемеровской области, об этом рассказал первый тренер футболиста Александр Плясунов."С Сашей я еще не общался, но знаю одно – он сейчас в Калтане, – приводит слова Плясунова "Чемпионат.com". – Он находится на обязательном двухнедельном карантине после прилета из Монако".Головин – воспитанник московского ЦСКА, из которого перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро. Александр в текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи. В марте россиянин подписал новый долгосрочный контракт с "Монако", рассчитанный до июня 2024 года.Чемпионат Франции, как и другие европейские лиги, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, приостановлены на неопределенный срок.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся уже более миллиона человек, из которых 54 тысячи скончались.