В Судьбе человека Марат Башаров рассказал о своих бывших женах, причинах развода и ситуациях, в которых поднимал на них руку. Актер раскаивается в своем поведении и просит прощения у тех, кого в свое время очень обидел.

В прошлом выпуске "Судьбы человека" Марат Башаров рассказал о том, как еще не будучи студентом театрального вуза попал на сцену "Современника", раскрыл некоторые секреты хода съемок фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", в котором сыграл негодяя-насильника.Башаров снимался во многих фильмах, которые были высоко оценены зрителями, но в последние годы его имя все чаще упоминалось в СМИ в связи со скандалами с женами.С первой женой – Елизаветой Круцко, которая ради него приняла ислам, они развелись, когда ей стало известно об изменах мужа.Вторая жена – актриса Екатерина Архарова – написала Марату в соцсетях сама, попросив пригласить ее на свидание. Роман развивался стремительно: уже на следующий день после первой встречи Башаров сделал ей предложение, а через месяц пара поженилась.Правда, вскоре в прессе стали появляться публикации: актер в нетрезвом состоянии поднимает на супругу руку. Меньше, чем через года Башаров и Архарова развелись.Марат долго хранил молчание и не комментировал происходящее, но сейчас сделал исключение. Вспоминая тот злополучный день, актер рассказывает, что уговаривал жену уехать, тем более что она тоже была нетрезва, но все было бесполезно, и Башаров, действительно, "дал ей затрещину".Тогда поклонники пытались найти оправдание любимому актеру – думали, может, действительно, она его довела? Но когда и с третьей женой – Елизаветой Шевырковой – такая же ситуация повторилась, от него отвернулись многие.На какое-то время Башаров стал изгоем, а тренер Татьяна Тарасова в программе "Прямой эфир" даже не захотела разговаривать с актером, пока он публично не извинится.Сейчас актер признается: "Елизавета Вторая", как называет ее Марат, "попала под горячую руку". Терпеть такое отношение жена не стала – и ушла.Раскаивается ли Башаров в своем поведении с бывшими женами? Почему распался брак с первой супругой? Что произошло в тот день, когда актер поднял руку на вторую жену?Как он познакомился со своей "Елизаветой Второй"? Хочет ли ее вернуть? И о чем в трудные минуты разговаривает со своей ушедшей из жизни мамой?Об этом Марат Башаров откровенно рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".