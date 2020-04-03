Во многих городах в связи с жесткими мерами карантина улицы опустели. Люди сидят дома в режиме самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Что удивительно, на опустевших улицах городов стали появляться дикие животные, которых раньше здесь не замечали. Дикая природа входит в крупные города, которые раньше были наполнены людьми и машинами.
Во многих городах в связи с жесткими мерами карантина улицы опустели. Люди сидят дома в режиме самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Что удивительно, на опустевших улицах городов стали появляться дикие животные, которых раньше здесь не замечали.
Дикая природа входит в крупные города, которые раньше были наполнены людьми и машинами.
Ниже мы расскажем о 5 городах мира, куда возвращаются дикие животные на фоне карантина из-за коронавируса.
1. Лландидно, Великобритания
Лландидно – город в Уэльсе, морской курорт и просто красивое местечко. В связи с распространением коронавируса власти города приняли решение ввести режим самоизоляции населения. Недавно в городе стали замечать горных козлов, которые бродят по улицам и наслаждаются тишиной.
2. Одиша, Индия
Индия также не стала исключением – здесь также бушует эпидемия коронавируса, которая вынуждает людей оставаться дома и как можно реже выходить на улицу.
Здесь на побережье была замечена стая оливковых черепах, которые нежились у воды и которых не беспокоили толпы людей.
3. Лондон, Великобритания
Лондон – крупный город, столица Великобритании, а также финансовый и экономический центр не только страны, но и мира. Однако на фоне карантина дикая природа добралась и сюда. Так, на востоке города появилась стая оленей. Они мирно расположились в одном из жилых районов города.
То же самое произошло в японском городке Нара, где на улицах города стали появляться олени. Обычно олени бродили по парку, где их подкармливали туристы. Однако сейчас они осмелились выходить далеко за пределы парка и бродить по улицам города в поисках пищи.
4. Тирупати, Индия
Оленей также видели в индийском городе Тирупати, в штате Уттар-Прадеш. Это крупный регион с населением свыше 1,3 миллиарда человек. Все они оказались в режиме самоизоляции.
5. Бергамо, Италия
На севере Италии, в регионе Бергамо, был замечен дикий кабан со своими детенышами. Кабанята мирно переходили опустевшую улицу, ничуть не боясь встретиться с людьми.
Как известно, Италия стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран Европы. Здесь огромное количество заразившихся, а жители вынуждены находиться на жестком карантине и соблюдать правила самоизоляции.
Однако кабаны появились не только Италии. Они также были замечены в столице Франции – Париже. Этот всегда шумный и веселый город стал необычно тихим, а по улицам бродят дикие кабаны.
6. Сантьяго, Чили
В столице Чили, которая тоже переживает непростые времена из-за вынужденного карантина, на улицах города жители заметили дикую пуму. Как отметили в Департаменте сельского хозяйства и животноводства, пума прибежала в город из соседних гор в поисках пищи.
7. Штат Керала, Индия
В одном из городков Индии в штате Керала на улицах города заметили малабарскую цивету. Это вымирающий вид хищных млекопитающих, которые стали очень редкими в последние годы. Их популяция насчитывает менее 250 взрослых особей.
8. Барселона, Испания
Еще один город, улицы которого оккупировали дикие кабаны, – это столица Каталонии Барселона. Город оказался в режиме жесткой самоизоляции, за соблюдением которой следят полицейские, в том числе с помощью дронов. Всех нарушителей штрафуют. При этом, пока жители вынуждены сидеть взаперти, дикая природа наступает на город.
9. Мексиканские города
В Мексике также объявлен карантин, однако дикая природа радуется тишине и покою. Так, в каналах одного из городов Мексики – Канкуне — спокойно плавают крокодилы.
Также в Канкуне морская черепаха отложила 112 яиц прямо на берегу, на котором расположен пятизвездочный отель Grand Oasis.
Еще в одном городе этой страны жители сняли видео, на котором четко видно, как по улицам бегает ягуар.
А в городе Акапулько в заливе на территории города был обнаружен кит.
10. Тринкомали, Шри-Ланка
В этом городке на Шри-Ланке также были обнаружены дикие олени. Это портовый город, который также был закрыт на карантин властями страны из-за эпидемии коронавируса. Город быстро опустел, а на улицах появились олени.