Во многих городах в связи с жесткими мерами карантина улицы опустели. Люди сидят дома в режиме самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Что удивительно, на опустевших улицах городов стали появляться дикие животные, которых раньше здесь не замечали. Дикая природа входит в крупные города, которые раньше были наполнены людьми и машинами.

Во многих городах в связи с жесткими мерами карантина улицы опустели. Люди сидят дома в режиме самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.Что удивительно, на опустевших улицах городов стали появляться дикие животные, которых раньше здесь не замечали.Дикая природа входит в крупные города, которые раньше были наполнены людьми и машинами.Ниже мы расскажем о 5 городах мира, куда возвращаются дикие животные на фоне карантина из-за коронавируса.1. Лландидно, ВеликобританияЛландидно – город в Уэльсе, морской курорт и просто красивое местечко. В связи с распространением коронавируса власти города приняли решение ввести режим самоизоляции населения. Недавно в городе стали замечать горных козлов, которые бродят по улицам и наслаждаются тишиной.2. Одиша, ИндияИндия также не стала исключением – здесь также бушует эпидемия коронавируса, которая вынуждает людей оставаться дома и как можно реже выходить на улицу.Здесь на побережье была замечена стая оливковых черепах, которые нежились у воды и которых не беспокоили толпы людей.3. Лондон, ВеликобританияЛондон – крупный город, столица Великобритании, а также финансовый и экономический центр не только страны, но и мира. Однако на фоне карантина дикая природа добралась и сюда. Так, на востоке города появилась стая оленей. Они мирно расположились в одном из жилых районов города.То же самое произошло в японском городке Нара, где на улицах города стали появляться олени. Обычно олени бродили по парку, где их подкармливали туристы. Однако сейчас они осмелились выходить далеко за пределы парка и бродить по улицам города в поисках пищи.4. Тирупати, ИндияОленей также видели в индийском городе Тирупати, в штате Уттар-Прадеш. Это крупный регион с населением свыше 1,3 миллиарда человек. Все они оказались в режиме самоизоляции.5. Бергамо, ИталияНа севере Италии, в регионе Бергамо, был замечен дикий кабан со своими детенышами. Кабанята мирно переходили опустевшую улицу, ничуть не боясь встретиться с людьми.Как известно, Италия стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран Европы. Здесь огромное количество заразившихся, а жители вынуждены находиться на жестком карантине и соблюдать правила самоизоляции.Однако кабаны появились не только Италии. Они также были замечены в столице Франции – Париже. Этот всегда шумный и веселый город стал необычно тихим, а по улицам бродят дикие кабаны.6. Сантьяго, ЧилиВ столице Чили, которая тоже переживает непростые времена из-за вынужденного карантина, на улицах города жители заметили дикую пуму. Как отметили в Департаменте сельского хозяйства и животноводства, пума прибежала в город из соседних гор в поисках пищи.7. Штат Керала, ИндияВ одном из городков Индии в штате Керала на улицах города заметили малабарскую цивету. Это вымирающий вид хищных млекопитающих, которые стали очень редкими в последние годы. Их популяция насчитывает менее 250 взрослых особей.8. Барселона, ИспанияЕще один город, улицы которого оккупировали дикие кабаны, – это столица Каталонии Барселона. Город оказался в режиме жесткой самоизоляции, за соблюдением которой следят полицейские, в том числе с помощью дронов. Всех нарушителей штрафуют. При этом, пока жители вынуждены сидеть взаперти, дикая природа наступает на город.9. Мексиканские городаВ Мексике также объявлен карантин, однако дикая природа радуется тишине и покою. Так, в каналах одного из городов Мексики – Канкуне — спокойно плавают крокодилы.Также в Канкуне морская черепаха отложила 112 яиц прямо на берегу, на котором расположен пятизвездочный отель Grand Oasis.Еще в одном городе этой страны жители сняли видео, на котором четко видно, как по улицам бегает ягуар.А в городе Акапулько в заливе на территории города был обнаружен кит.10. Тринкомали, Шри-ЛанкаВ этом городке на Шри-Ланке также были обнаружены дикие олени. Это портовый город, который также был закрыт на карантин властями страны из-за эпидемии коронавируса. Город быстро опустел, а на улицах появились олени.