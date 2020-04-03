Ряд стран (Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС) заблокировал подготовленную Россией резолюцию Генассамблеи, исходя из своих политических интересов. Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими, - отмечает постпредство.

Ряд стран заблокировал проект резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с пандемией коронавируса. Против выступили Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС.Постпредство РФ при ООН с сожалением отмечает, что сторонники санкционной политики не смогли поступиться своими политизированными интересами. "Дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее", — говорится в заявлении.Как сообщает "Интерфакс", Москва убеждена в том, что именно ООН должна сыграть ключевую роль в борьбе в пандемией COVID-19. В противном случае может пострадать огромное количество людей, особенно в развивающихся странах.В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим странам, отказ от торговых войн и санкций, противодействие спекуляциям с товарами первой необходимости.Коронавирусом по всему миру заражены уже более миллиона человек, 50 тысяч из них погибли. Наиболее затронутые пандемией страны на данный момент — США, Италия и Испания.