Число жертв взрыва газа в магнитогорской пятиэтажке возросло до трех - в больнице скончался полуторагодовалый мальчик, получивший сильнейшие ожоги в результате ЧП.

Число жертв взрыва газа в магнитогорской пятиэтажке возросло до трех — в больнице скончался полуторагодовалый мальчик, получивший сильнейшие ожоги в результате ЧП.Взрыв газового баллона в пятиэтажке по улице Доменщиков произошел вечером 26 марта — в квартире в этот момент устанавливали натяжные потолки. От полученных травм 68-летняя женщина и ее 13-летний внук скончались на месте, а его брата доставили в реанимацию ожогового центра в Челябинске. Усилия врачей не помогли — вечером 2 апреля мальчик скончался.Устанавливавший потолки мужчина находится в больнице, на него заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".