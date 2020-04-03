Правительство по максимуму загрузит военные заводы, чтобы боевые самолёты и автомобильную технику армия получила на три года раньше срока. Это — лишь одна из мер поддержки стратегически важных для безопасности страны предприятий, которую предложил кабинет министров. Его заседание сегодня прошло в удалённом режиме. Особенное внимание — малому и среднему бизнесу.

Правительство по максимуму загрузит военные заводы, чтобы боевые самолёты и автомобильную технику армия получила на три года раньше срока. Это — лишь одна из мер поддержки стратегически важных для безопасности страны предприятий, которую предложил кабинет министров. Его заседание сегодня прошло в удалённом режиме. Особенное внимание — малому и среднему бизнесу. Также разработан отдельный пакет мер, который поможет свести к минимуму экономический ущерб от пандемии коронавируса для рядовых россиян.Разговор в режиме видеоконференции о пакете законов, где детально расписаны меры поддержки во время пандемии. Например, проще станет с получением больничного листа, его оформят дистанционно на две недели. Семь дней отводится на выплаты."Я подписал постановление правительства, которое устанавливает временный порядок оформления больничных листов и выплат пособий в период карантина, в том числе, людям старше 65 лет, если они работают. Эти правила будут распространяться и на тех, кто соблюдает режим самоизоляции дома или на даче", — подчеркнул Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.Проще станет получить материнский капитал. Теперь все можно будет оформить в электронном виде."Сроки рассмотрения заявлений сократятся в 3 раза — с 1 месяца до 10 рабочих дней. И средства будут перечислять вдвое быстрее. Это за 5 дней вместо 10. Соответственно, маткапитал можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке", — рассказал глава правительства.На особую поддержку могут рассчитывать родители, чьим детям от 3 до 7 лет, в случае если доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Ежемесячная выплата с 1 января — не менее половины регионального прожиточного минимума ребенка. Деньги зарезервированы — более 136 миллиардов рублей. Из них примерно три четверти — из федерального бюджета. Но помощь — это не только финансы."Отмечу, что ситуация с коронавирусной инфекцией требует и неравнодушного отношения всех граждан. Представители волонтерских движений выступили с инициативой организовать оперативные штабы, которые будут помогать пожилым людям, в том числе, с закупкой продуктов и лекарств. Считаю такую инициативу правильной и очень своевременной". – сообщил Мишустин.Пример такой помощи — проект "Мы вместе". Уже выполнено более четырёх тысяч заявок, в основном от одиноких пожилых людей. И это не только доставка продуктов, но и психологическая поддержка. В свою очередь добровольные помощники рассчитывают на внимание государства.Уже известно, 242 миллиона рублей получит организация "Волонтеры-медики". На особом контроле — проблемы малого и среднего бизнеса — эта тема детально обсуждалась накануне на совещании с президентом.Предприниматели смогут рассчитывать на налоговые послабления, отсрочку по страховым взносам для микропредприятий, вводится мораторий на проверки и банкротства. Разрешат на полгода отсрочить платежи по кредитам, при этом треть выплат по процентам возьмет на себя федеральный бюджет.Чтобы смягчить удар по банковской сфере, выделяется 5 миллиардов рублей на субсидии кредитным организациям. 2 миллиарда 600 миллионов направят на помощь авиакомпаниям, туристической отрасли. Эти деньги поддержат на плаву выставочный бизнес, кафе и рестораны, спортивные структуры, тех, кто работает в сфере дополнительного образования и бытовых услуг.Тяжело сейчас и стратегическим предприятиям, оборонке. Правительство предлагает рассчитываться с ними на 80% сразу, до начала работ, а также ускорить размещение государственного оборонного заказа.