Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает обязательные правила поведения граждан и организаций в случае введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает обязательные правила поведения граждан и организаций в случае введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.Согласно документу, при получении сигнала оповещения или экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС граждане должны немедленно прослушать информацию об алгоритме действий, передаваемую посредством общедоступных теле-, радиоканалов. Если такой возможности нет, нужно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу либо по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.В случае введения режима ЧС граждане должны соблюдать общественный порядок, требования законодательства России, а также руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц.В некоторых случаях от граждан потребуется эвакуация с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.Если человек обнаружит пострадавшего, необходимо принять меры по вызову уполномоченных должностных лиц. До их прибытия нужно оказывать помощь потерпевшему. Кроме того, человек обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.При введении режима ЧС гражданам запрещено распространять недостоверную информацию о нем.В Кремле не стали комментировать призывы ввести режим ЧС из-за коронавируса COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решения в данной сфере уполномочена принимать координационная комиссия во главе с Михаилом Мишустиным.Также в Кремле рассказали, что рассматриваются различные варианты предоставления безвозмездной помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. По словам Пескова, ситуация мониторится ежечасно, и все зависит от того, по какому сценарию она будет развиваться.В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства дал право руководителям регионов самим решать, какие меры ограничения необходимо вводить на той или иной территории.