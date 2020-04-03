Мошенники использовали в свои в своих интересах ситуацию с коронавиусом и при помощи сообщений запугивали доверчивых. По версии злоумышленников, избежать уголовного преследования можно было всего за 3500 рублей – именно такую сумму преступники предлагали перевести на указанный ими номер в качестве штрафа.

Злоумышленники использовали в своих интересах ситуацию с коронавирусом и переиначили на новый лад старый способ мошенничества при помощи СМС и сообщений в мессенджерах.Сотрудники полиции выяснили, что на мобильные телефоны граждан стали поступать сообщения о том, что за "халатное отношение к пандемии нового вируса" им грозит серьезное наказание в виде пяти лет лишения свободы.Преступники уверяли своих жертв в том, что для того, чтобы избежать тюрьмы, им следует срочно, за 24 часа, оплатить штраф в размере 3500 рублей. При этом, они утверждали, что в настоящее время суды не работают и деньги нужно внести на "государственный номер Теле2".В качестве дополнительной меры убеждения мошенники "информировали" людей о том, что в случае неуплаты штрафа в отношении них будет возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. В правоохранительных органах отметили, что в данной статье речь идет о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.