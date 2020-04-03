Президент России Владимир Путин провел сегодня с постоянными членами Совета безопасности совещание в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин провел сегодня с постоянными членами Совета безопасности совещание в режиме видеоконференции."Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент обратил внимание на то, что в сложившихся условиях главный приоритет — сохранение жизни и здоровья граждан. И вся работа властей строится исходя из этого.Также, по словам Пескова, собравшиеся обсудили положение на мировых энергетических рынках и обменялись мнениями по российской социально-экономической повестке дня.Кроме того, Владимир Путин рассказал членам Совбеза о состоявшихся переговорах с президентами США, ЮАР, Сербии и Турции.