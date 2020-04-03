Ситуация на мировом рынке нефти улучшилась: цены выросли на $4-8 с барреля.

Ситуация на мировом рынке нефти улучшилась: цены выросли на $4-8 с барреля.В итоге экспорт российской нефти после трех дней убыточности вновь стал приносить прибыль в казну.Стоимость российского экспортного сорта Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла на $3,89 до $14,43 за баррель (поставка в Роттердам). В итоге доходы от поставки нефти из России в Европу с учетом пошлины вновь стали больше расходов.С понедельника российская нефть два дня рекордно падала – до $13 и до $10 за баррель, следуя за общим падением цен на мировом рынке.По оценке Минфина, в апреле ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит около 55,8 миллиарда руб., а в марте бюджет не получил 22,0 миллиарда руб. из-за падения цены нефти ниже уровня, заложенного в бюджет.