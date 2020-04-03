Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.Российские профсоюзы считают, что в условиях паники на финансовых рынках и падения биржевой стоимости российских предприятий возможно установление контроля над российской экономикой.Акции предприятий обесценились, и ключевые российские производственные активы могут быть скуплены.Шмаков предлагает национализировать ключевые компании России. Их список должна утвердить уже существующая трехсторонняя комиссия правительства по регулированию социально-трудовых отношений, которая работает при правительстве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.