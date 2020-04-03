Израильский производитель решений для цифровой слежки NSO Group создал инструмент для мониторинга за людьми, инфицированными коронавирусом

Израильский производитель решений для цифровой слежки NSO Group разработал инструмент, который использует данные телефонов для мониторинга и прогнозирования распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В компании утверждают, что предлагают свою программу государствам по всему миру, и некоторые уже начали её тестировать.Новый инструмент позволяет отследить, куда передвигался и с кем контактировал человек, инфицированный COVID-19. Данные отображаются на карте и обновляются в режиме реального времени. По словам представителей NSO Group, компания не имеет доступа к этой информации, но программа будет работать лучше, если власти обяжут местных сотовых операторов предоставить данные обо всех абонентах в стране."Речь идет о том, чтобы помочь правительствам понять ситуацию, с которой они столкнулись, и принять взвешенные решения, - сообщили BBC в компании. - Это действительно мощное программное обеспечение".По мнению члена правозащитной группы Citizen Lab Джона Скотта Рейлтона, воспользоваться предлагаемым NSO Group решением будет неумным поступком. "Последнее, что нам нужно, это скрытная компания, которая утверждает, что разрешит ситуацию с пандемией, но при этом отказывается говорить, кто её клиенты", - сказал он.NSO Group - один из крупнейших разработчиков шпионского ПО, который зарабатывает на продаже своих "отмычек" правительствам и спецслужбам. Главным кибероружием компании считается Pegasus, который позволяет удаленно собирать информацию со смартфона (включая СМС, почтовую переписку и историю звонков) и облачных сервисов (в том числе заархивированные сообщения, геолокацию и фотографии).Ранее в отношении компании было подано несколько исков: её подозревают в продаже инструмента иностранным правительствам, занимающимся слежкой за правозащитниками и журналистами. В NSO Group это опровергают, утверждая, что Pegasus пользуются "исключительно разведывательные и правоохранительные органы".В октябре прошлого года в суд на NSO Group подала компания WhatsApp, принадлежащая Facebook. В иске говорилось, что израильская фирма "разработала вредоносное ПО с целью получить доступ к сообщениям и другим коммуникациям после того, как они расшифровывались" на устройствах пользователей.