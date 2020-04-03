Производители молока в США начали избавляться от запасов продукции на фоне падения цен на молоко до минимумов за четыре года, чтобы сократить переизбыток молока, передает Bloomberg.

Производители молока в США начали избавляться от запасов продукции на фоне падения цен на молоко до минимумов за четыре года, чтобы сократить переизбыток молока, передает Bloomberg.В то время как покупатели начали чаще приобретать молочные продукты в продуктовых магазинах, это не компенсирует производителям в США массовое закрытие ресторанов и школ.Сейчас у коров в сельхозсекторе США наступает наиболее продуктивное время года, а вспышка коронавируса в это же время крайне негативно сказывается на спросе.По словам Алиссы Беджер, директора по производству в компании HighGround Dairy из Чикаго, потери от закрытия школ и снижения спроса на услуги в сфере общественного питания невозможно компенсировать только за счет того, что кто-то решит купить дополнительный галлон молока.Эталонный фьючерс на молоко третьего класса, который используется в производстве сыра, упал ниже $13 за 100 фунтов (45,3 килограмма) на этой неделе в Чикаго – минимума, невиданного с мая 2016 года. Цены на масло падают, фьючерсы достигают самого низкого уровня с 2012 года на фоне огромных запасов. Цены на сыр снизились до минимума за год.Молочный фермер из Висконсина Уэйн Гаевски надеется, что федеральное правительство сможет купить излишки некоторых молочных продуктов для раздачи нуждающимся и что этот вирус скоро исчезнет."Мы не привыкли к нарушению цепочки поставок, — сказал Гаевски, у которого около 80 молочных коров. — Это моя самая большая проблема".В Grassland Dairy в Висконсине заявили, что в конце марта массово начали отменяться заказы, поскольку закусочные закрывались или они переходили на работу на вынос или доставку."В сфере общественного питания так много неизвестного, — сказал Тревор Вуетрич, президент компании. — Я думаю, многие наши клиенты в сфере общественного питания имеют запасы масла. Они говорят, что не будут заказывать сырье несколько недель".По словам Мэтта Гоулда, редактора Dairy & Food Market Analyst, около половины масла и половина сыра потребляются в ресторанах. Поскольку многие рестораны закрыты, производители сыра либо закрыты, либо работают по сокращенному графику.