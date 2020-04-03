Частный пансионат в Липецкой области закрыли по требованию прокуратуры. Как выяснилось, пожилые люди и инвалиды находились там в опасных условиях, передает ГТРК Липецк.

Частный пансионат в Липецкой области закрыли по требованию прокуратуры. Как выяснилось, пожилые люди и инвалиды находились там в опасных условиях, передает ГТРК "Липецк".Сотрудники ведомства совместно с МЧС и Роспотребнадзором провели проверку на соответствие требованиям безопасности круглосуточного пансионата для престарелых в селе Пады. Объект, арендатором которого являлось ООО "Любовь", находился в частном доме. Во время проверки в помещениях находились 16 человек. В результате были обнаружены многочисленные нарушения законодательства.В пансионате отсутствовал производственный и лабораторный контроль, а также необходимые условия для оказания коммунально-бутовых услуг. Например, не был оборудован лифт для перевозки инвалидов. Отсутствовала должная организация медицинского осмотра сотрудников. Выявлены многочисленные нарушения санитарных норм в пищеблоке и правил пожарной безопасности. Кроме того, в пансионате не проводили никаких профилактических и противоэпидемическиех мероприятий.Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Виновным придется заплатить крупный штраф. Помимо этого, прокурор потребовал запретить использовать жилой дом в качестве пансионата для престарелых. Управление соцзащиты населения по региону уже уведомили о сложившейся ситуации. Соблюдение прав граждан, проживающих в пансионате, будет контролировать прокуратура.