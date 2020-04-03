Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все действующие в Москве ограничения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 до 1 мая. Он отметил, что соблюдение режима самоизоляции заболевшими и членами их семей будет контролироваться при помощи современных технологий.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все действующие в Москве ограничения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 до 1 мая. Он отметил, что соблюдение режима самоизоляции заболевшими и членами их семей будет контролироваться при помощи современных технологий.Пока, добавил столичный градоначальник, необходимости введения спецпропусков для передвижения по Москве нет. Но к этому вопросу московское правительство может вернуться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима, пообещал Собянин на своем официальном сайте.Он отметил, что большинство граждан ответственно отнеслись к распоряжениям и остаются дома. Загрузка общественного транспорта за первую нерабочую неделю снизилась на 70-80 процентов.Мэр Москвы пообещал продлить действие неиспользованных проездных билетов после 1 мая, если в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Будет пролонгировано действие оплаченных школьных и студенческих проездных.Кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания до 1 мая остаются закрыты. Запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей лицам после 65-летнего возраста будет выплачена сразу же после 14 апреля, ждать эти средства до начала мая не придется.Опасность распространения коронавируса – это уже не теория, подчеркнул мэр Москвы."Это – наша реальность. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов", — подчеркивает столичный градоначальник.По его словам, пандемия быстро не закончится."Надо набраться терпения и мужества, — предупредил Собянин. — Нам придется пережить тяжелые времена. Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни".2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия для принятия решений, исходя из эпидемиологической обстановки на местах. Он продлил до 30 апреля нерабочий режим в стране с полным сохранением зарплат.