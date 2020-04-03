Уже третий раз за пять месяцев прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной компании SpaceX Илона Маска уничтожен в ходе испытаний

Уже третий раз за пять месяцев прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной компании SpaceX Илона Маска уничтожен в ходе испытаний на полигоне компании в Южном Техасе, хотя причина этой неудачи может крыться в самих испытаниях.Ракета-носитель Starship SN3 утром 3 апреля находилась на площадке испытательного полигона компании SpaceX в Техасе. Инцидент произошел во время наддува прототипа жидким азотом, в итоге Starship SN3 разорвало.Авария произошла в третий раз, причем катастрофа происходит в одних и тех же условиях, при испытании криогенного топливного резервуара. Напомним, что именно этот корабль по замыслу Илона Маска будет основным средством для колонизации Марса.Маск в твиттере вскоре после инцидента с SN3 предположил, что поломка могла быть вызвана проблемой с самим тестом. Если бы тест был успешным, SpaceX готовился к проведению статического огневого теста.За этим статическим огневым испытанием могло последовать испытание на малой высоте, аналогичное августовскому полету 2019 года прототипа Starhopper, когда корабль поднялся на высоту около 150 метров перед посадкой на близлежащую площадку после минуты полета. Для проведения этого испытания потребовалось бы экспериментальное разрешение Управления коммерческого космического транспорта FAA, которое еще не выдано.В ноябре 2019 г. во время аналогичного испытания взрыв уничтожил переборки баков. Взрыв подбросил верхнюю часть ракеты на высоту около 200 метров. Тогда компания заявила, что авария произошла в ходе испытания, целью которого было "максимальная нагрузка на системы, поэтому результат не был неожиданным".Второй звездолет SN1 также был уничтожен в ходе испытания 28 февраля, на этот раз конструкция разорвалась в нижней части, а остатки взлетели на высоту 20 метров и упали. Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX, заявил, что неудачей в этом испытании стала конструкция у основания, которая принимает нагрузку от двигателей корабля.Известно, что уже строится следующий прототип Starship – SN4. Только после успешного статического испытания на криогенную стойкость и жаропрочность он сможет выполнить испытательный полет на высоту до 150 метров.В сентябре 2019 г. основатель успешной частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Длина корабля — 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) — около 120 тонн. Starship должен был совершать посадку соплами к твердой поверхности. Ранее Илон Маск заявил, что в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить тысячу космических кораблей Starship.Ранее на этой неделе SpaceX опубликовала первую версию руководства пользователя для космолета. Согласно шестистраничному руководству, "базовая конструкция многоразового использования" системы сможет вывести на низкую околоземную орбиту более 100 метрических тонн, а на геостационарную передаточную орбиту — 21 метрическую тонну. Благодаря переносу ракетного топлива на орбиту SpaceX утверждает, что звездолет может вывести на поверхность Луны или Марса более 100 метрических тонн.Экипажная версия корабля, согласно руководству, может вместить до 100 человек с "каютами, большими общими зонами, централизованным хранилищем, укрытиями от солнечных бурь и смотровой площадкой". SpaceX планирует запуски звездолетов как со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди, так и со своего полигона Бока Чика в Техасе. В руководстве, однако, не был предложен график начала таких полетов, равно как и расчетные цены.