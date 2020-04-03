Проблемы в отношениях и недовольство друг другом может возникнуть среди людей, оказавшихся в замкнутом пространстве из-за самоизоляции, это абсолютно нормально, считает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

Проблемы в отношениях и недовольство друг другом может возникнуть среди людей, оказавшихся в замкнутом пространстве из-за самоизоляции, это абсолютно нормально, считает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.Как сообщалось, накануне в рамках борьбы с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней до 30 апреля."Слишком тесный и длительный контакт даже с близким, любимым человеком может раздражать, это нормально", — сказала Юсупова, отметив, что в обычной жизни люди не так много времени проводят со своими близкими.В интервью РИА Новости психолог рассказала, что напряженность можно свести к минимуму, став максимально терпимым, отказавшись от высказывания негативного отношения к близкому."Уважайте личное пространство другого, при этом объясните, что и вам нужно свое. Если мало места, обговорите порядок индивидуального пребывания в одной из комнат. Хотите послушать музыку – наденьте наушники. При этом вовсе не обязательно делиться с близкими каждой тревожной новостью, которую вы прочли в интернете", – советует психолог.Юсупова не исключила, что некоторые пары поймут, что достаточно поверхностно знают друг друга. "Тогда следует сделать шаги навстречу, и попытаться начать все заново", — отметила она.