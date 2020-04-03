На данный момент нет эффективных и однозначных лекарств, которые могли бы предотвратить или вылечить коронавирус COVID-19. Такое заявление сделал врач-пульмонолог, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Пальмо в эфире телеканала Россия 24.

На данный момент нет эффективных и однозначных лекарств, которые могли бы предотвратить или вылечить коронавирус COVID-19. Такое заявление сделал врач-пульмонолог, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Пальмо в эфире телеканала "Россия 24".По словам специалиста, как и в средние века, так и в настоящее время человечество ничего не придумало лучше карантинных мероприятий. Пальмо считает, что такая мера — единственный верный способ не заболеть.По данным на 3 апреля в России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших — 281. Летальных исходов — 34.По данным ресурса Worldometer, на данный момент число заболевших коронавирусом превысило отметку в один миллион. Всего умерли свыше 55 тысяч человек.