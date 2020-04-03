Главный приоритет в работе российских властей сейчас защита жизни и здоровья граждан, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

Главный приоритет в работе российских властей сейчас защита жизни и здоровья граждан, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ."В стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся, и это необходимо для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции, как считают специалисты", — отметил глава государства, подчеркнув, что вся работа будет строиться исходя из этого.Он подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. Также президент выразил надежду, что порядок и безопасность в период пандемии будут обеспечены, передает "Интерфакс"."Хотел бы поблагодарить и вас, и всех ваших сотрудников за ту работу, которую вы проводите в непростых сегодняшних условиях", — обратился Владимир Путин к участникам встречи, которая прошла в дистанционном режиме по видеосвязи.Говоря об ограничении работы предприятий, глава государства обратил внимание на то, что нельзя во всех регионах действовать одинаково."Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", — подчеркнул Путин.Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пока еще не пройден и нельзя исключать, что ситуация пойдет по самому сложному сценарию.По состоянию на 3 апреля в стране зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел, 34 заболевших скончались.