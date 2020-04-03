Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса COVID-19.В соответствии с указом, руководители российских регионов должны обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий на определенных ими территориях. Это подразумевает, что необходимо приостановить или ограничить деятельность организаций, предпринимателей, установить особый порядок передвижения лиц, транспортных средств. Указ не распространяется на медицинские учреждения, аптеки, поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и другие непрерывно действующие организации.Ранее в четверг, 2 апреля, Владимир Путин выступил со вторым обращениям к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля включительно. Кроме того, руководителям регионов будут даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии.С полным текстом обращения президента вы можете ознакомиться здесь.