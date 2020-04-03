Президент Владимир Путин поручил Банку России представить к 1 мая предложения по увеличению доступности ипотеки для населения. Банк России и ДОМ.РФ изучат расходы ипотечных заемщиков, которые не входят в ставку по кредиту, и примут меры по снижению полной стоимости ипотечных кредитов.

Президент Владимир Путин поручил Банку России представить к 1 мая предложения по увеличению доступности ипотеки для населения. Банк России и "ДОМ.РФ" изучат расходы ипотечных заемщиков, которые не входят в ставку по кредиту, и примут меры по снижению полной стоимости ипотечных кредитов."ДОМ.РФ" запустил Центр информационной поддержки заемщиков, которые оказались в сложном жизненном положении. Такие граждане должны получить право временно приостановить обслуживание своего долга или продлить обслуживание без каких-либо штрафов.Банк России посоветовал банкам предоставлять ипотечные каникулы и реструктуризировать потребкредиты гражданам, заболевшим коронавирусом.ЦБ в условиях пандемии коронавируса уменьшил размеры надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной банками с 1 апреля 2020 года. С 1 апреля максимальный размер надбавки при показателе "кредит/залог" 80-85% составит 80%, при показателе "кредит/залог" 85-90% — 100%.По данным Росреестра, количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в феврале, увеличилось на 28% к показателю в январе. В феврале в Москве выдан 8121 ипотечный кредит против 6346 кредитов в январе и 7001 кредита в феврале 2019 года.