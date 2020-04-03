Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание новых тест-систем и вакцин в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщается в опубликованных поручениях главы государства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание новых тест-систем и вакцин в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщается в опубликованных поручениях главы государства.Президент РФ поручил правительству обеспечить поддержку федеральными научным, медицинским и другим организациям в работе по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса и вакцин для защиты от заболевания новой инфекцией.Путин также поручил правительству РФ обеспечить увеличение производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции и создать их запасы.