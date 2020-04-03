Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов изучить вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах России ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям.

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов изучить вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах России ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям.Выплата положена семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Правительство должно представить предложения до 1 июня.Органы исполнительной власти регионов обязаны обеспечить своевременные выплаты в рамках мер господдержки семей с детьми.Власти регионов обязаны принять меры по сохранению доплат и надбавок к зарплате, которые установлены законодательством для педагогов государственных общеобразовательных организаций до назначения им выплат за классное руководство.Доклад о выполнении этих двух поручений необходимо представить до 15 июня, а далее доклад надлежит представлять один раз в полгода.