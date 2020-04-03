Президент России Владимир Путин дал правительству поручения выработать нормы, регулирующие допуск самоуправляемых автомобилей на дороги общего пользования без сопровождения инженера-испытателя

Президент России Владимир Путин дал правительству поручения выработать нормы, регулирующие допуск самоуправляемых автомобилей на дороги общего пользования без сопровождения инженера-испытателя. Соответствующие правила кабмин должен подготовить "с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества", сообщается на сайте Кремля.Помимо этого, в комплексе мероприятий должна быть предусмотрена опытная коммерческая эксплуатация робомашин в отдельных субъектах России. Поручения предписано выполнить до 31 мая.По действующим сейчас правилам, за рулем "умного" автомобиля обязан находиться инженер-испытатель. В случае возникновения непредвиденной ситуации водитель должен перехватить управление на себя.Эксперимент с машинами-беспилотниками стартовал в России 1 декабря 2018 года — пилотные зоны были открыты в Москве и Татарстане. В нем участвуют Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и "Яндекс" в Москве, а также "КамАЗ" — на территории собственного завода и в Набережных Челнах.С 1 марта 2020 года тестировать самоуправляемые автомобили было разрешено еще в 11 регионах: в Санкт-Петербурге, Чувашии и Краснодарском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях. Завершить эксперимент планируется к 1 марта 2022 года."Яндекс" испытывает технологии автономного вождения около 2,5 лет в Москве и Казани. За это время беспилотники проехали по дорогам больше одного миллиона километров. В тестах участвуют около пяти десятков модифицированных Toyota Prius и Hyundai Sonata 2020-го модельного года.