Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной из-за резкого падения спроса. Поэтому нефетедобывающие страны должны сократить добычу нефти на 10 миллионов бареллей в сутки, заявил российский лидер.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной из-за резкого падения спроса. Поэтому нефетедобывающие страны должны сократить добычу нефти на 10 миллионов бареллей в сутки, заявил российский лидер.Россия готова к взаимодействию с США и Саудовской Аравией по балансировке рынка нефти, — отметил президент на совещении, которое провел в режиме видеоконференции."Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки. Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и, хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка", — заявил Путин.Он подчеркнул, что Россия считает необходимым объединить усилия в рамках ОПЕК+, "и готова к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу"."По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.Глава Минэнерго Александр Новак согласился с предложением главы государства.Новак подчеркнул, что на рынке остается избыток нефти в 10–15 миллионов баррелей в сутки и может вырасти через менее чем месяц до 20 миллионов баррелей, и танкерные емкости и объемы нефтехранилища могут заполняться избытком нефти еще 1-1,5 месяца, а дальше бездействие нефтедобывающих стран может привести к краху отрасли и непредсказуемым последствиям.Избыток в 15 –20 миллионов баррелей в сутки — "это примерно 20 процентов общей добычи в мире", — отметил Новак. У рынка нет "понимания, где может быть самое дно". Страны Евросоюза потребляют 18% мирового предложения нефти, США, крупнейшая экономика мира, обеспечивают 20 процентов потребления. Но именно в этих странах сейчас практически остановлено производство и сокращено потребление топлива."На 6 апреля предварительно запланирован конференц-звонок министров стран, входящих в "ОПЕК-плюс". В рамках подписанной в прошлом году хартии о сотрудничестве мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами в целях достижения договоренности по стабилизации мирового энергетического рынка", — заявил Новак.