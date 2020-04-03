Компания Audi, наконец, запускает на российском рынке обновленный премиум-кроссовер Audi Q7. Новинка предлагается в единственной версии 45 TDI quattro, которая оказалась чуть выгоднее аналогов от BMW и Mercedes-Benz.

Компания Audi, наконец, запускает на российском рынке обновленный премиум-кроссовер Audi Q7. Новинка предлагается в единственной версии 45 TDI quattro, которая оказалась чуть выгоднее аналогов от BMW и Mercedes-Benz.Информация о рублевых ценах и комплектациях 2020 Audi Q7 уже появилась на официальном сайте производителя. От бензиновых версий было решено пока отказаться - в России Q7 доступен с оптимальным турбодизелем 3,0 л на 249 л.с.. Двигатель сочетается с 8-ступенчатым автоматом, а разгон 0-100 км/ч у дизельного кроссовера занимает 6,9 секунды.Начальная стоимость обновленного Audi Q7 составляет от 4 805 000 рублей, а в базовую комплектацию уже входят LED-оптика, кожаная обивка салона, электропривод багажной двери, колеса R19 и "двухэтажная" медиасистема с парой экранов на 10,1 и 8,6 дюйма. Вдобавок предусмотрены сразу три фиксированных пакета оснащения - Advance, Sport и Business, которые можно отдельно дополнить бесчисленным количеством опций.Обновленный Q7 Advance по цене от 5 050 000 рублей располагает адаптивной пневмоподвеской, легкосплавными дисками R20, обогревом лобового стекла, рулевой колонкой с электроприводом и пакетом расширенной LED-подсветки салона.Следующий по рангу Q7 Sport предлагается по цене от 5 272 000 рублей и уже включает в себя спортивные кресла с отделкой из кожи и алькантары, спортивный руль, а также пакет внешней отделки S-line и бесключевой доступ. По цене от 5 465 000 предлагается Q7 Business, куда включены головная оптика Matrix LED с динамическими поворотниками, мультиконтурные комфортные кресла, 4-зонный климат, доводчики дверей, кожа Cricket/Valcona, колесные диски R21 Audi Sport и аудиосистема Bose с 3D звучанием.За доплату доступны система ночного видения, полный набор ассистентов безопасности и даже управляемая задняя подвеска.Кстати, аналогичные версии близкой мощности у BMW и Mercedes-Benz в базовых комплектациях оказались чуть дороже. Кроссовер BMW X5 xDrive30d стоит от 4 900 000 рублей, а Mercedes-Benz GLE 300d - от 4 890 000 рублей.