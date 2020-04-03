У нас очень большая страна с разной плотностью населения, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем обращении к нации 2 апреля. Поэтому жесткость ограничений, вводимых в связи с распространением коронавируса COVID-19, должна зависеть от эпидемиологической ситуации на местах.

У нас очень большая страна с разной плотностью населения, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем обращении к нации 2 апреля. Поэтому жесткость ограничений, вводимых в связи с распространением коронавируса COVID-19, должна зависеть от эпидемиологической ситуации на местах.Эпидемобстановка, подчеркнул Путин, складывается по-разному не только в соседних регионах, но даже в их отдельных муниципалитетах. При этом глава российского государства подчеркнул, что в России "есть, слава Богу, регионы, где не зафиксировано еще ни одного случая заболевания".Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры."Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных и точечных решений, — подчеркнул при этом Путин. — Эти особенности надо учитывать".Президент поручил своим полпредам в федеральных округах координировать работу регионов по противодействию коронавирусу. Действия федеральных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами, подчеркнул Путин. По его словам, главный, безусловный, критерий — защищенность, здоровье и безопасность граждан.Кроме того, Владимир Путин продлил нерабочее время до 30 апреля. Путин призвал россиян предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков, беречь себя и своих близких, проявлять ответственность и взаимную поддержку. Понимание сложности ситуации помогает снизить риски, подчеркнул президент. Глава российского государства уверен, что власть и граждане и впредь будут действовать также согласовано и надежно, а главное — на опережение.2 апреля в отставку подали главы Архангельской области Игорь Орлов и Коми – Сергей Гапликов.