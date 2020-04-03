Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России превысило три с половиной тысячи. За последние сутки зафиксирован 771 новый случай. За сутки вирус унес жизни шести наших соотечественников, а общее число погибших - 30. Всего проведено более полумиллиона тестов. Заболевание обнаружено в 76 регионах, в девяти нет ни одного заболевшего. Больше всего пациентов с COVID-19 в Москве.

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России превысило три с половиной тысячи. За последние сутки зафиксирован 771 новый случай. За сутки вирус унес жизни шести наших соотечественников, а общее число погибших — 30. Всего проведено более полумиллиона тестов. Заболевание обнаружено в 76 регионах, в девяти нет ни одного заболевшего. Больше всего пациентов с COVID-19 в Москве — почти две с половиной тысячи, в Московской области — 177, почти полторы сотни в Санкт-Петербурге.Между тем на Чукотке, в Камчатском крае, в Ингушетии, Карелии, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкессии, республиках Алтай и Тыва, в Ненецком автономном округе заразившихся пока нет. В подавляющем большинстве регионов России действует режим самоизоляции. За его нарушение к административной ответственности привлечены более 1250 человек. В основном, это вернувшиеся из-за рубежа, но не самоизолировавшиеся граждане.Строгий карантин действует в Чечне, попасть в Крым можно только при наличии местной прописки. В Татарстане полностью приостановили оказание плановой медицинской помощи, а выйти из дома можно только по смс-пропускам. В Нижнем Новгороде налаживают действие QR-кодов.Крым уходит на режим самоизоляции. Объявлен карантин. На съездах с Крымского моста в сторону Керчи установлены посты. На них досматривают все автомобили без исключения — и легковые, и грузовые.Главное условие проезда — крымская прописка. Ночью 2 апреля всех водителей, которые зарегистрированы в других регионах, начали разворачивать обратно. Для них на время карантина въезд на полуостров закрыт. Пропускают тех, у кого в Крыму есть недвижимость и кто едет на полуостров на работу.- Мы с работы из Краснодара возвращаемся домой.- С Тамани еду в Керчь, работа там. Наша компания перебралась в Керчь — охраняем объекты в полях."Будьте добры, транспортную накладную предъявите", — просят на посту въезжающих.Всем без исключения и пассажирам и водителям измеряют температуру.- Давайте, я вам температуру измерю.- Сколько показывает?- 36,7.- Если температура будет выше 38 градусов, то вызывается скорая, и человек доставляется в инфекционную больницу. Измеряем бесконтактным термометром, который высокоточный.Все жители Крыма со 2 апреля обязаны оставаться на самоизоляции. Из дома разрешается выходить только в магазин или аптеку, чтобы выгулять собаку. И, не дальше, чем на 100 метров от дома.Уведомлять власти о выходе из дома, например, в магазин за продуктами, в Нижнем Новгороде пока мера рекомендательного характера. Сейчас важно отладить систему и научить жителей с ней работать. В случае, если карантинный режим будет усилен, такая процедура станет обязательной для всех.Систему контроля режима самоизоляции запустили в Нижнем Новгороде. Заявку на выход из дома можно оформить несколькими способами. Один из них — регистрация на сайте и получение QR-кода.— Михаил Юрьевич? – проверяют код на улице полицейские.— Да!— Причина выхода?— Рабочий день.Постоянный код могут получить работающие граждане, разовые — для тех, кто находится в самоизоляции и из дома выходит редко."Сервис работает, оформлено более 15 тысяч разовых разрешений на выход из дома", — отчитывается сотрудник, отвечающий за функционирование этой системы.Все данные по работе этой системы в режиме реального времени поступают в Центр управления Нижегородской области. Его тоже открыли 2 апреля. Здесь информация анализируется, затем уже в графиках и схемах направляется губернатору. В свете последних событий ЦУР стал площадкой для обратной связи по коронавирусу."То, как наши люди себя ведут, это по-настоящему здорово!" – подчеркивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.О том, как опустели улицы Нижнего Новгорода, можно судить по Большой Покровской. По нижегородскому аналогу Арбата гуляет только одинокий полицейских патруль.Обязательное условие для новосибирских добровольцев доставки "Добродомика" — иметь при себе маски и перчатки, чтобы не подвергать опасности пожилых людей.В Новосибирской области действует режим самоизоляции. Многие пенсионеры прислушались к советам врачей и не выходят из подъезда. Чтобы не подвергать их опасности, добровольцы оставляют продукты около дверей. Благодарность принимают по телефону или с балкона.- Спасибо вам большое, ребята!Волонтеры проекта "Добродомик" на время пандемии закрыли кафе, где бесплатно кормили пенсионеров Новосибирска горячими обедами. Работают в новом формате: каждый день больше 10 доставок. Все — бесплатно!"Абсолютно все покупается на деньги, которые жители страны направляют в фонд. И эти деньги тратятся на продуктовые наборы", — поясняет волонтер Павел Лавренчук.Рабочую силу добровольцы не ищут, пока справляются сами. А вот продуктам или пожертвованиям на их покупку будут рады.