Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России превысило три с половиной тысячи. За последние сутки зафиксирован 771 новый случай. За сутки вирус унес жизни шести наших соотечественников, а общее число погибших - 30. Всего проведено более полумиллиона тестов. Заболевание обнаружено в 76 регионах, в девяти нет ни одного заболевшего. Больше всего пациентов с COVID-19 в Москве.
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России превысило три с половиной тысячи. За последние сутки зафиксирован 771 новый случай. За сутки вирус унес жизни шести наших соотечественников, а общее число погибших — 30. Всего проведено более полумиллиона тестов. Заболевание обнаружено в 76 регионах, в девяти нет ни одного заболевшего. Больше всего пациентов с COVID-19 в Москве — почти две с половиной тысячи, в Московской области — 177, почти полторы сотни в Санкт-Петербурге.
Между тем на Чукотке, в Камчатском крае, в Ингушетии, Карелии, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкессии, республиках Алтай и Тыва, в Ненецком автономном округе заразившихся пока нет. В подавляющем большинстве регионов России действует режим самоизоляции. За его нарушение к административной ответственности привлечены более 1250 человек. В основном, это вернувшиеся из-за рубежа, но не самоизолировавшиеся граждане.
Строгий карантин действует в Чечне, попасть в Крым можно только при наличии местной прописки. В Татарстане полностью приостановили оказание плановой медицинской помощи, а выйти из дома можно только по смс-пропускам. В Нижнем Новгороде налаживают действие QR-кодов.
Крым уходит на режим самоизоляции. Объявлен карантин. На съездах с Крымского моста в сторону Керчи установлены посты. На них досматривают все автомобили без исключения — и легковые, и грузовые.
Главное условие проезда — крымская прописка. Ночью 2 апреля всех водителей, которые зарегистрированы в других регионах, начали разворачивать обратно. Для них на время карантина въезд на полуостров закрыт. Пропускают тех, у кого в Крыму есть недвижимость и кто едет на полуостров на работу.
- Мы с работы из Краснодара возвращаемся домой.
- С Тамани еду в Керчь, работа там. Наша компания перебралась в Керчь — охраняем объекты в полях.
"Будьте добры, транспортную накладную предъявите", — просят на посту въезжающих.
Всем без исключения и пассажирам и водителям измеряют температуру.
- Давайте, я вам температуру измерю.
- Сколько показывает?
- 36,7.
- Если температура будет выше 38 градусов, то вызывается скорая, и человек доставляется в инфекционную больницу. Измеряем бесконтактным термометром, который высокоточный.
Все жители Крыма со 2 апреля обязаны оставаться на самоизоляции. Из дома разрешается выходить только в магазин или аптеку, чтобы выгулять собаку. И, не дальше, чем на 100 метров от дома.
Уведомлять власти о выходе из дома, например, в магазин за продуктами, в Нижнем Новгороде пока мера рекомендательного характера. Сейчас важно отладить систему и научить жителей с ней работать. В случае, если карантинный режим будет усилен, такая процедура станет обязательной для всех.
Систему контроля режима самоизоляции запустили в Нижнем Новгороде. Заявку на выход из дома можно оформить несколькими способами. Один из них — регистрация на сайте и получение QR-кода.
— Михаил Юрьевич? – проверяют код на улице полицейские.
— Да!
— Причина выхода?
— Рабочий день.
Постоянный код могут получить работающие граждане, разовые — для тех, кто находится в самоизоляции и из дома выходит редко.
"Сервис работает, оформлено более 15 тысяч разовых разрешений на выход из дома", — отчитывается сотрудник, отвечающий за функционирование этой системы.
Все данные по работе этой системы в режиме реального времени поступают в Центр управления Нижегородской области. Его тоже открыли 2 апреля. Здесь информация анализируется, затем уже в графиках и схемах направляется губернатору. В свете последних событий ЦУР стал площадкой для обратной связи по коронавирусу.
"То, как наши люди себя ведут, это по-настоящему здорово!" – подчеркивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
О том, как опустели улицы Нижнего Новгорода, можно судить по Большой Покровской. По нижегородскому аналогу Арбата гуляет только одинокий полицейских патруль.
Обязательное условие для новосибирских добровольцев доставки "Добродомика" — иметь при себе маски и перчатки, чтобы не подвергать опасности пожилых людей.
В Новосибирской области действует режим самоизоляции. Многие пенсионеры прислушались к советам врачей и не выходят из подъезда. Чтобы не подвергать их опасности, добровольцы оставляют продукты около дверей. Благодарность принимают по телефону или с балкона.
- Спасибо вам большое, ребята!
Волонтеры проекта "Добродомик" на время пандемии закрыли кафе, где бесплатно кормили пенсионеров Новосибирска горячими обедами. Работают в новом формате: каждый день больше 10 доставок. Все — бесплатно!
"Абсолютно все покупается на деньги, которые жители страны направляют в фонд. И эти деньги тратятся на продуктовые наборы", — поясняет волонтер Павел Лавренчук.
Рабочую силу добровольцы не ищут, пока справляются сами. А вот продуктам или пожертвованиям на их покупку будут рады.